Bajo la lluvia, trabajadores del IMSS bloquean el bulevar Adolfo López Mateos en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, 8 de octubre de 2026.- Ni la lluvia frenó la protesta de alrededor de 60 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes la noche del jueves bloquearon la circulación sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en la zona centro de Celaya, desde la esquina con Mutualismo hasta Bosques de Chapultepec, para exigir mejores salarios, mayor abastecimiento de insumos médicos y condiciones dignas de trabajo.

Con pancartas y consignas como “Mejores salarios”, “Fuera Olivos” y “Olivos, traidor”, los manifestantes expresaron su inconformidad luego de que sus demandas no obtuvieran una solución durante el congreso realizado en la Ciudad de México, el cual, señalaron, se llevó a cabo a puerta cerrada.

Uno de los trabajadores explicó que entre sus principales exigencias se encuentra un incremento salarial del 10 por ciento, al considerar que el sueldo actual está por debajo de la inflación. Sin embargo, sostuvo que la movilización también busca visibilizar las carencias que enfrenta el personal médico y de enfermería en las unidades del instituto.

“Se solicita el aumento del 10% porque está por debajo de la inflación”, expresó, al señalar que la falta de médicos, material e insumos repercute directamente en la atención que reciben los derechohabientes.

Como ejemplo, describió las dificultades que enfrenta el personal en el área de urgencias, particularmente en la zona de choque, donde un solo trabajador puede tener que atender a varios pacientes en estado grave al mismo tiempo, en medio de la falta de camas y recursos.

“Esta no es una lucha solo por nosotros, también por ustedes”, manifestó, al advertir que las deficiencias en el sistema afectan tanto a los trabajadores como a los pacientes que acuden en busca de atención.

El inconforme reconoció que en ocasiones los tiempos de espera pueden prolongarse, pero atribuyó parte de estas situaciones a la falta de personal médico y de insumos. Incluso, estimó que alrededor del 90 por ciento de las quejas ciudadanas que identifican estarían relacionadas con estas carencias, aunque no presentó datos que respalden dicha proporción.

Respecto a las consignas contra Rafael Olivos, aclaró que se refieren al secretario general nacional y no a una clínica, como algunas personas podrían interpretar. Los manifestantes lo señalaron de haber traicionado los intereses de los trabajadores y exigieron su renuncia.

Los inconformes aseguraron que buscan que sus demandas sean escuchadas tanto por la ciudadanía como por las autoridades correspondientes. También adelantaron que acudirían a una actividad pública al día siguiente para presentar un oficio con sus peticiones.

La protesta se prolongó durante la noche, mientras la lluvia continuaba en la ciudad y el bloqueo afectaba el tránsito vehicular en uno de los principales bulevares de Celaya.

Los trabajadores insistieron en que su movilización no solo busca una mejora salarial, sino también condiciones que permitan brindar un servicio adecuado a los derechohabientes del IMSS.