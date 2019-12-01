Atienden fuga de hidrocarburo en playa de Puerto Progreso

Atienden fuga de hidrocarburo en playa de Puerto Progreso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 10:56:01
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Puerto Progreso, Yucatán, 21 de abril del 2026.- Pescadores y habitantes de Puerto Progreso reportaron la presencia de manchas de hidrocarburo en las inmediaciones del muelle de arcos, lo que generó preocupación entre la población.

En un inicio se pensó que los residuos podrían provenir de otras entidades del Golfo de México; sin embargo, autoridades estatales aclararon el origen del incidente.

El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que se trató de una filtración en un ducto submarino en desuso. Explicó que la situación fue atendida por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el mandatario, se realizaron trabajos con buzos especializados para contener la fuga y sellar el punto afectado. “El ducto ha sido completamente sellado”, aseguró.

Asimismo, indicó que se mantendrá vigilancia en la zona para prevenir riesgos y garantizar la protección del medio ambiente, las costas y la población local.

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