Asesino de Carlos Manzo actuó con pistola 9 milímetros: disparó siete veces antes de ser abatido y se desconoce su identidad, confirma FGE Michoacán

Asesino de Carlos Manzo actuó con pistola 9 milímetros: disparó siete veces antes de ser abatido y se desconoce su identidad, confirma FGE Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 23:21:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 1 de noviembre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán reveló detalles escalofriantes sobre el ataque que terminó con la vida del alcalde Carlos Manzo, durante la inauguración del Festival de las Velas en el centro de Uruapan.

Según informó el fiscal general Carlos Torres Piña, los hechos se registraron alrededor de las 20:10 horas. Tras el ataque, Manzo fue trasladado de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció a las 20:50 horas, pese a los esfuerzos del personal médico.

La violencia alcanzó un nivel extremo en la escena del crimen: uno de los agresores fue abatido por las fuerzas de seguridad, y junto a él se localizó una pistola calibre 9 milímetros, además de siete casquillos percutidos, evidencia del número de disparos realizados durante el ataque.

Lo más inquietante es que, al revisar sus pertenencias, no se encontró ninguna identificación, por lo que las autoridades trabajan intensamente para determinar quién era y si actuaba solo o en coordinación con otros.

Durante el tiroteo, también resultó herido el regidor Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro, según confirmó la Fiscalía. Asimismo, Torres Piña reportó la detención de dos personas más que podrían estar relacionadas con el atentado.

El fiscal explicó que instruyó la movilización inmediata de agentes de la Fiscalía de Homicidios, peritos y ministerios públicos hacia Uruapan, con el objetivo de reconstruir el crimen y esclarecerlo lo más pronto posible.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sobrino de Hipólito Mora habría participado en ataque contra personal de seguridad, adelanta Segob
Heridos el alcalde Carlos Manzo y el secretario de Obras Públicas en atentado en pleno centro de Uruapan, Michoacán: Un atacante fue abatido y dos más detenidos, informa SSP Michoacán 
Atentan a balazos contra el alcalde Carlos Manzo en pleno centro de Uruapan, Michoacán
Balean a joven mujer en plena avenida de Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Asesino de Carlos Manzo actuó con pistola 9 milímetros: disparó siete veces antes de ser abatido y se desconoce su identidad, confirma FGE Michoacán
Gobernar en Michoacán es jugarse la vida: siete alcaldes asesinados y uno desaparecido en la actual Administración 
Gobierno federal lanza mensaje tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán: “Este crimen no quedará impune”
Gobernador de Michoacan confirma la muerte del alcalde Carlos Manzo, tras atentado en Uruapan
Comentarios