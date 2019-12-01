Asesino de Carlos Manzo actuó con pistola 9 milímetros: disparó siete veces antes de ser abatido y se desconoce su identidad, confirma FGE Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 23:21:02

Uruapan, Mich., a 1 de noviembre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán reveló detalles escalofriantes sobre el ataque que terminó con la vida del alcalde Carlos Manzo, durante la inauguración del Festival de las Velas en el centro de Uruapan.

Según informó el fiscal general Carlos Torres Piña, los hechos se registraron alrededor de las 20:10 horas. Tras el ataque, Manzo fue trasladado de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció a las 20:50 horas, pese a los esfuerzos del personal médico.

La violencia alcanzó un nivel extremo en la escena del crimen: uno de los agresores fue abatido por las fuerzas de seguridad, y junto a él se localizó una pistola calibre 9 milímetros, además de siete casquillos percutidos, evidencia del número de disparos realizados durante el ataque.

Lo más inquietante es que, al revisar sus pertenencias, no se encontró ninguna identificación, por lo que las autoridades trabajan intensamente para determinar quién era y si actuaba solo o en coordinación con otros.

Durante el tiroteo, también resultó herido el regidor Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro, según confirmó la Fiscalía. Asimismo, Torres Piña reportó la detención de dos personas más que podrían estar relacionadas con el atentado.

El fiscal explicó que instruyó la movilización inmediata de agentes de la Fiscalía de Homicidios, peritos y ministerios públicos hacia Uruapan, con el objetivo de reconstruir el crimen y esclarecerlo lo más pronto posible.