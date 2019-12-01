Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 14:50:25

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que urge esclarecer la presunta red de corrupción que operaría en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Claro que lo tiene que investigar la Auditoría y la Fiscalía (FGR). Ayer, la fiscal declaró que siguen investigando, que todavía pero sí es importante que se llegue a conclusiones porque no es menor”, expresó la mandataria mexicana.

Igualmente, la jefa de Ejecutivo federal cuestionó que durante años se mantuviera un esquema de contrataciones que calificó como “monopólico” para la adquisición de materiales electorales, en donde apuntó que varias de las compañías beneficiadas operaban únicamente como intermediarias sin fabricar directamente los insumos.

“Y la investigación de este grupo que se conformó como un monopolio. Yo no me explico cómo es que sólo una empresa, además intermediaria, pues ni siquiera muchas de esas empresas hacían las mamparas, las urnas, las papeletas”, indicó.

“Pero, ¿cómo es que hay un monopolio para hacer urnas? ¡Háganme favor! ¿Cuántos productores de urnas no puede haber en México? Debe haber muchísimos, de mamparas, ¿cuántos de mamparas no puede haber en México? Con la competencia, de más licitaciones reales, pues se bajan los precios”, agregó la gobernante.

Lo anterior lo comentó luego de que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, reconoció que se tienen abiertas 15 carpetas de investigación por presuntas irregularidades en contrataciones del órgano electoral.