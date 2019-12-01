Arrancan Feria y Foro Interestatal de Cultura del Agua y Bosque en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 21:04:23
Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- Se llevó a cabo la inauguración de la XIV Feria y del XIII Foro Interestatal de Cultura del Agua y Bosque del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala, evento que tiene como objetivo generar un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y reflexión sobre la relación vital entre los recursos hídricos y los ecosistemas forestales, fomentando políticas sostenibles y acciones comunitarias para la conservación.

Al inaugurar el evento, el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, subrayó la importancia del agua como factor de unidad entre los sectores públicos y privados de la sociedad, los tres niveles de gobierno, y sobre todo las juventudes y niñez, quienes tienen en sus manos el futuro del agua. 

“Queremos que ustedes, las y los jóvenes, se sumen y lleven el mensaje de cultura del agua a sus casas y escuelas; las y los invito a que cuidemos el agua en todos los ambientes donde se desarrollen”, dijo.

La presidenta de la Cuenca Lerma Chapala, Ana Bertha Andrade, señaló en su mensaje que la participación de todos los sectores de la sociedad es indispensable para la construcción de soluciones sostenibles para la Cuenca.

“Esta es una plataforma para reconocer la importancia de nuestros sistemas hídricos y forestales, así como para reafirmar nuestro compromiso colectivo con su cuidado, restauración y gestión responsable. La conservación del agua y el bosque, es un esfuerzo compartido que requiere de conciencia, colaboración y voluntad”, apuntó.

Dicho Foro, es un espacio diseñado para el diálogo, el intercambio de ideas y la construcción colectiva de soluciones en torno a la sostenibilidad, la innovación y la transformación en el tema del agua y bosque.

Incluye una serie de paneles y conferencias con representantes de organismos operadores de agua del país, integrantes del Consejo, así como académicos, especialistas y representantes de los distintos sectores involucrados a nivel regional, quienes compartirán su visión sobre los desafíos y oportunidades que marcan la agenda actual.

Algunos de los temas que se desarrollarán en el evento son:  Regeneración del Agua, la Apuesta al Futuro, objetivos y estrategias vinculadas al agua en el Estado de Querétaro y México, ¿Cómo podemos cuidar nuestras Cuencas y el agua para el futuro?, educación ambiental y retos hídricos, Norma Mexicana-medición de volúmenes de aguas, y gobernanza hídrica, por mencionar algunos. Mientras que la Feria cuenta con más de 20 stands de diferentes instituciones pertenecientes a la Cuenca Lerma-Chapala.

