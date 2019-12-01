Apoyo de EEUU en seguridad sería con información, reitera Sheinbaum tras ofrecimiento de Landau

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al ofrecimiento que hizo el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, tras el homicidio del Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

En ese sentido, la mandataria mexicana refirió que de acuerdo con el documento de entendimiento, podría Estados Unidos colaborar con información.

“Es información esencialmente de inteligencia que ellos pudieran tener, de algún grupo delictivo y que es parte de las investigaciones que se hacen aquí, y a partir de ahí, si se considera de acuerdo con la información, pues se trabaja en el marco de la ley. Si hay una intervención telefónica, siempre es a petición y orden de un juez y después de las que pudieran derivarse de ella”, comentó la jefa del Ejecutivo federal.

En la previa, el funcionario estadounidense y ex embajador de EEUU en México, lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan y expresó en sus redes la disposición del gobierno de su país para “profundizar la cooperación en materia de seguridad” con México para combatir al crimen organizado en ambos lados de la frontera.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos", escribió Landau en sus redes sociales.