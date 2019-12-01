Aplicarán ley seca en Pinal de Amoles por la peregrinación de Querétaro al Tepeyac

Aplicarán ley seca en Pinal de Amoles por la peregrinación de Querétaro al Tepeyac
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 17:05:12
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Querétaro, México, 2 de julio de 2026.- A través de un comunicado de prensa, el ayuntamiento de Pinal de Amoles informó que con motivo de la peregrinación a pie de Querétaro al Tepeyac, en esta demarcación se aplicará la ley seca del 13 al 16 de julio, con la intención de garantizar la seguridad de la romería.

“Con motivo de la 136ª Peregrinación Anual a Pie de la Diócesis de Querétaro al Tepeya (Columna de Hombres) y la 64ª Peregrinación Anual (Columna de Mujeres), se establece la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en todo el municipio durante los días 13, 14, 15 y 16 de julio del presente año. Esta medida tiene como finalidad garantizar el orden público, la seguridad de los peregrinos y habitantes, así como preservar el carácter solemne de este evento religioso”.

Por lo que exhortan a los propietarios de establecimientos y a la ciudadanía a complotar con lo establecido por la ley, para así acotar cualquier incidente o problema relacionado con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

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