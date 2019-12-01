Anuncia Sheinbaum la construcción de la primera Planta Procesadora de Chocolate Bienestar en Tabasco

Anuncia Sheinbaum la construcción de la primera Planta Procesadora de Chocolate Bienestar en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 22:40:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villahermosa, Tabasco, a 16 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de la primera Planta Procesadora de Chocolate Bienestar en Villahermosa, Tabasco, la cual tendrá una inversión inicial de 80 millones de pesos (mdp).

“Ahora el objetivo es que las familias vivan bien de la producción y la transformación del cacao, que la venta del chocolate de calidad, a través de distintos esquemas y particularmente ayudando con Alimentación para el Bienestar, tenga la posibilidad de tener buenos ingresos para las familias de Tabasco, es decir: buena alimentación, precios justos y bienestar para las familias".

Asimismo, la jefa del Ejecutivo dijo que el chocolate de Tabasco no solo es el mejor de México, sino del mundo.

Además dijo que la obra se realizará en el municipio de Comalcalco, con lo que se enriquecerá la Ruta del Chocolate, misma que muestra el origen y el espíritu del cacao a todos los visitantes.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, indicó que la Planta procesadora de Chocolate Bienestar se construirá en un predio de dos hectáreas que donó el Gobierno de Tabasco. Destacó que en el primer ciclo de acopio de cacao de este 2025 se obtuvieron 149 toneladas, fruto del trabajo de mil 300 productoras y productores, con una inversión de 31.7 mdp y estimó que al final de este nuevo ciclo se van a alcanzar las 400 toneladas con una inversión total de 88 mdp.

“Como primicia ante todas y todos ustedes, les anuncio que ahora también ya tenemos la barrita golosina de 75 por ciento de cacao; contamos ya con una presentación del 50 por ciento. Pero esta tierra es tan rica y noble que seguimos avanzando para ofrecer al pueblo de México lo que se merece: los mejores productos para las y los mexicanos”, expresó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un muerto y dos heridos a las puertas de un bar en Guadalajara, Jalisco
Menor pierde la vida tras ser aplastada por un tronco en la zona rural de Acuitzio, Michoacán
Es detenido un hombre en Pachucha, Hidalgo, señalado de un feminicidio en el Estado de México
Ultiman a abogado en el centro de Tuxpan, Veracruz
Más información de la categoria
Desmiente el cantante Julión Álvarez la detención de su piloto en Honduras
Un experto en inteligencia y operaciones toma las riendas de la seguridad en Michoacán: Designan a José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública 
Humberto Jiménez inaugura obras en la calle 5 de Mayo de Los Reyes, Michoacán
Alejandro Fuerte, alcalde de Tacámbaro, afirma sentirse seguro pese a que su antecesor fue asesinado
Comentarios