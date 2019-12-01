Anuncia Sheinbaum la construcción de la primera Planta Procesadora de Chocolate Bienestar en Tabasco

Villahermosa, Tabasco, a 16 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de la primera Planta Procesadora de Chocolate Bienestar en Villahermosa, Tabasco, la cual tendrá una inversión inicial de 80 millones de pesos (mdp).

“Ahora el objetivo es que las familias vivan bien de la producción y la transformación del cacao, que la venta del chocolate de calidad, a través de distintos esquemas y particularmente ayudando con Alimentación para el Bienestar, tenga la posibilidad de tener buenos ingresos para las familias de Tabasco, es decir: buena alimentación, precios justos y bienestar para las familias".

Asimismo, la jefa del Ejecutivo dijo que el chocolate de Tabasco no solo es el mejor de México, sino del mundo.

Además dijo que la obra se realizará en el municipio de Comalcalco, con lo que se enriquecerá la Ruta del Chocolate, misma que muestra el origen y el espíritu del cacao a todos los visitantes.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, indicó que la Planta procesadora de Chocolate Bienestar se construirá en un predio de dos hectáreas que donó el Gobierno de Tabasco. Destacó que en el primer ciclo de acopio de cacao de este 2025 se obtuvieron 149 toneladas, fruto del trabajo de mil 300 productoras y productores, con una inversión de 31.7 mdp y estimó que al final de este nuevo ciclo se van a alcanzar las 400 toneladas con una inversión total de 88 mdp.

“Como primicia ante todas y todos ustedes, les anuncio que ahora también ya tenemos la barrita golosina de 75 por ciento de cacao; contamos ya con una presentación del 50 por ciento. Pero esta tierra es tan rica y noble que seguimos avanzando para ofrecer al pueblo de México lo que se merece: los mejores productos para las y los mexicanos”, expresó.