Ambiente caluroso y altas temperaturas prevalecerán en gran parte del país

Ambiente caluroso y altas temperaturas prevalecerán en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 07:46:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que  una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país.

Igualmente indicó que prevalecerá  la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), además de Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).

Por otra parte, canales de baja presión propiciarán lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 27 de febrero de 2026:

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • De 0 a 5 °C: En zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Expareja irrumpe en vivienda y le prende fuego con gasolina; mujer lucha por su vida en Apodaca, Nuevo León
Choque en la Morelia-Pátzcuaro deja una mujer muerta y dos heridas
Harfuch confirma detención de 9 presuntos miembros de grupo criminal de Tamaulipas; un líder entre ellos
Más información de la categoria
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Expareja irrumpe en vivienda y le prende fuego con gasolina; mujer lucha por su vida en Apodaca, Nuevo León
ASF detecta inconsistencias millonarias en cuentas del municipio de Armería, Colima; Ayuntamiento guarda silencio
Harfuch confirma detención de 9 presuntos miembros de grupo criminal de Tamaulipas; un líder entre ellos
Comentarios