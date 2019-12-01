Ambiente caluroso y altas temperaturas prevalecerán en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 07:46:08

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país.

Igualmente indicó que prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), además de Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).

Por otra parte, canales de baja presión propiciarán lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 27 de febrero de 2026:

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C : Baja California, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: