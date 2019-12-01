¡Aliste el chaquetón! sigue el frío y las lluvias en la República Mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 07:17:40

Ciudad de México, 27 de enero del 2026.- Aunque el frente frío número 30 dejó de afectar directamente al país al desplazarse hacia el occidente del mar Caribe, la masa de aire ártico asociada continuará generando lluvias intensas, evento de “Norte” y temperaturas gélidas en amplias regiones de México este martes 27 de enero de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se prevén chubascos con lluvias fuertes en Tabasco, Campeche y la cuenca del Papaloapan, así como intervalos de chubascos en zonas de Puebla, Veracruz y Quintana Roo. En Estado de México, Guerrero y Yucatán podrían registrarse lluvias aisladas.

El SMN indicó que continuará el evento de “Norte”, con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 60 a 80 km/h en Veracruz, de 50 a 70 km/h en Quintana Roo, y de 40 a 60 km/h en entidades del litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán.

Estas condiciones provocarán oleaje elevado, de 4 a 5 metros en el Golfo de Tehuantepec y de 3 a 4 metros en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas costeras.

En cuanto a las temperaturas, persistirá un ambiente muy frío a gélido, con bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México.

Se prevén temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila, así como valores bajo cero en regiones montañosas del norte, centro y oriente del país.

El frío se extenderá por la mayor parte del país: