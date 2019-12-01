Alerta femista; ADAX Digitales realiza segundo llamado para el 8M

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 17:59:27

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Alerta feminista, la colectiva ADAX Digitales realizó el segundo llamado a la todas las mujeres para participar en la marcha convocada para el 8 de marzo (8M), en el marco del Día Internacional de la Mujer, con una convocatoria bajo el lema “Marchamos por las que ya no están, por las que estamos y por las que vendrán”.

La secretaria particular y vocera de ADAX Digitales, Dayana Pérez destacó que esta marcha tiene los objetivos claros, defender la dignidad, estructura, cuidado y comunidad femenina, principalmente a las niñas y adolescentes.

Detalló que para la marcha del 8M en el municipio de Querétaro se está convocando para iniciar a las 16:00 horas para salir del acceso principal de la Alameda Hidalgo ubicada en la avenida Ignacio Zaragoza en el Centro Histórico.

Expresó que la marcha contará con diversos contingentes, entre ellos una batucada, mujeres con discapacidad, mujeres sobrevivientes, infancias, lactantes y gestantes, mujeres que marchan por primera vez, estudiantas, mujeres trans, mujeres autónomas, danzantas y mujeres sobre ruedas.

Mencionó que al concluir la movilización, se realizará un encuentro artístico y político, que incluirá un show a cargo de la rapera feminista Prania Esponda y Las Kats, además de la participación de cantantes, bailarinas y poetas.

Además se invitó a las fotógrafa a documentar la marcha con una mirada crítica, ética, sorora y feminista.

Por su parte, Mayra Alejandra Dávila Alvarado, fundadora de ADAX Digitales, destacó que para la colectiva el 8M representa un espacio de memoria, exigencia y dignidad, donde cada mujer debe poder marchar sin miedo a ser excluida, señalada o violentada por otras; ya que la lucha feminista es de todas y se fortalece con la diversidad.

“No creemos en un feminismo que expulsa, que deshumaniza o que convierte las diferencias en herramientas de agresión (…); cada cuerpo y cada identidad importan y que la dignidad no se negocia”.