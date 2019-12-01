Alcalde de Río Bravo habría sido privado de la libertad en carretera de Zacatecas; sigue sin conocerse su paradero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 09:51:57

Zacatecas a 08 de noviembre de 2026.– La presunta privación de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, habría ocurrido en territorio zacatecano y no en San Luis Potosí, como se informó inicialmente.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, los hechos se habrían registrado sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas.

Según el testimonio de una de las personas afectadas, varias personas fueron abandonadas a un costado de la carretera y posteriormente lograron llegar hasta Cedral, San Luis Potosí, donde solicitaron auxilio.

Tras recibir el reporte, la Guardia Civil Estatal desplegó un operativo en la zona limítrofe y estableció coordinación con autoridades de Zacatecas para contribuir a las labores de búsqueda.

Hasta el momento, no se ha confirmado la localización del presidente municipal ni se han esclarecido las circunstancias en las que fue privado de la libertad.

Las autoridades mantienen la coordinación entre ambas entidades para tratar de ubicarlo y esclarecer lo ocurrido.