Agricultores retoman casetas; acusan incumplimiento de acuerdos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:18:08

Víctor Rosales, Zacatecas, a 1 de diciembre 2025.- Productores agrícolas llevarán a cabo una nueva jornada de toma de casetas, al acusar el incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades federales.

En ese sentido, la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas denunció que los compromisos establecidos en una minuta firmada el pasado 20 de noviembre no han sido cumplidos.

Por lo anterior, informaron que tomarán control de las casetas Osiris y Calera, ubicadas a en el municipio de Víctor Rosales.

La agrupación enuncia trámites rezagados en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adeudos por cuotas energéticas de 2023 y 2024, y conflictos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por su parte, las autoridades zacatecanas advirtieron a los automovilistas sobre la presencia de los inconformes, por lo que les recomendaron tomar sus precauciones.

“Se registra presencia de manifestantes en las inmediaciones de la caseta de cobro de Calera, con cierre de circulación en el sentido Zacatecas-Fresnillo.”, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del estado (SICT).