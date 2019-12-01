Activan Plan Marina ante riesgo de nuevas inundaciones en el sur de Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 16:56:21

Tampico, Tamaulipas, a 27 de septiembre de 2026.- Ante la posibilidad de que nuevas lluvias provoquen inundaciones en el sur de Tamaulipas, la Secretaría de Marina reforzó las acciones preventivas y mantiene listos a más de 2 mil elementos para atender una eventual emergencia en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

A través de la Primera Zona Naval, fue activado el Plan Marina, con personal, vehículos y equipo especializado disponible para brindar auxilio a la población. Como parte del operativo también se cuenta con una Brigada de Respuesta a Emergencias integrada por 100 elementos, seis vehículos, una embarcación, equipos de comunicación satelital y radiocomunicación, además de un dron.

Las medidas se intensificaron luego de las lluvias registradas el pasado 25 de septiembre, cuando se acumularon más de 155 milímetros de precipitación y se reportaron inundaciones en distintos sectores de los tres municipios, principalmente en Ciudad Madero.

Como parte de la prevención, personal naval realiza recorridos en zonas consideradas vulnerables para identificar posibles puntos de apoyo y evaluar las necesidades que pudieran surgir ante nuevas precipitaciones.

Además, autoridades de la Marina, Protección Civil de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Golfo Norte, acordaron fortalecer la coordinación y el intercambio de información meteorológica.

Entre las acciones previstas está la conformación de un Comité Interinstitucional y la elaboración de un protocolo que permita establecer con anticipación las tareas que corresponderán a cada dependencia durante una contingencia.

La Conagua tiene previsto presentar el próximo 29 de septiembre su Plan Operativo por Inundaciones, mientras que los municipios aportarán sus respectivos Atlas de Riesgo para mejorar la planeación y distribución de recursos ante posibles afectaciones.

La Secretaría de Marina informó que mantendrá preparados a sus elementos y recursos para participar en labores de prevención, auxilio y recuperación, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.