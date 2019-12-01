Activan contingencia ambiental en el Valle de México por "muy mala calidad del aire"; es la cuarta en el año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 11:17:29

Ciudad de México, a 11 de marzo 2026.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, por cuarta vez en lo que va del 2026.

A través de un comunicado, el organismo indicó que se tomó la decisión debido al sistema anticiclónico sobre la zona centro del país, viento débil, poca nubosidad y temperaturas mayores a 28 grados, que provocaron “muy mala” calidad del aire.

Cabe mencionar que a las 16:00 horas del 10 de marzo, se registraron concentraciones máximas de ozono de 159 partes por billón (ppb) en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Por lo anterior, este 11 de marzo, desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas, se suspenderá la circulación de vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, con terminaciones de placa 3 o 4.

Así como los autos con holograma de verificación 2 y con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Mientras tanto, para las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Los automóviles de reparto de gas LP habrá una restricción a la circulación de 50 por ciento de las unidades que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea número non.

Por último, los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 y las 10 horas, con excepción de los que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.