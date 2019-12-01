Zelensky afirma que Rusia no optará por la paz sin presión económica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 22:00:46

Kiev, Ucrania, 6 de abril de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, aseguró que Rusia no buscará poner fin a la guerra de manera voluntaria, a menos que enfrente pérdidas económicas significativas que la obliguen a reconsiderar su postura.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario ucraniano señaló que su gobierno ha propuesto en repetidas ocasiones un alto al fuego, incluso durante periodos simbólicos como la Pascua, sin obtener una respuesta favorable por parte de Rusia.

Zelensky afirmó que, debido a toda la crisis que se vive actualmente, los ingresos derivados del petróleo continúan financiando el conflicto, por lo que consideró fundamental reforzar las sanciones económicas y las restricciones a la exportación de crudo ruso.

En ese sentido, agradeció a los países aliados que mantienen medidas de presión, como sanciones, bloqueos a embarcaciones y limitaciones en el suministro de tecnología avanzada, al considerar que estos mecanismos impactan directamente en la capacidad de Rusia para sostener la guerra.

El presidente también destacó que Ucrania ha implementado ataques con drones y misiles para limitar la infraestructura energética rusa, en un intento por reducir sus ingresos.

Finalmente, reiteró que su gobierno está dispuesto a responder de manera recíproca si Rusia detiene los ataques contra la infraestructura energética ucraniana, propuesta que, indicó, ya fue transmitida a Moscú a través de Estados Unidos.