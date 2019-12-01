Yemen acusa a 11 trabajadores de la ONU de espiar para Israel y EEUU

Yemen acusa a 11 trabajadores de la ONU de espiar para Israel y EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 08:49:43
Saná, Yemen, a 4 de septiembre 2025.- Los 11 empleados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fueron detenidos en días pasados por rebeldes de Yemen, están acusados de espiar a favor de Estados Unidos e Israel, según confirmó a la AFP un alto cargo hutí.

"Los empleados de las Naciones Unidas detenidos están acusados de espiar a favor de la agresión estadounidense e israelí, y toda persona cuya acusación sea confirmada será llevada ante la justicia", declaró el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores yemení.

El organismo internacional anunció la detención de sus trabajadores luego de que el primer ministro del gobierno de los hutíes y otros 11 altos cargos murieran en bombardeos israelíes contra la ciudad de Saná.

Cabe mencionar que los rebeldes que controlan Yemen retienen desde junio de 2024 a varios empleados de la ONU y de varias organizaciones humanitarias, todos bajo sospecha de que forma parte de una "red de espionaje estadounidense-israelí".

Noventa Grados
