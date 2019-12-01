Venezuela denuncia "ilegal intercepción" de EEUU a un buque pesquero

Caracas, Venezuela, a 17 de septiembre 2025.- El gobierno de Venezuela presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Oficina para la Alimentación y Agricultura (FAO), por la "ilegal intercepción" por parte de Estados Unidos de una embarcación venezolana con pescadores en la zona económica del país sudamericano, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de los EU.", señaló la funcionaria venezolana en una publicación en Telegram.

Según el documento oficial, el pasado 12 de septiembre, un buque pesquero de bandera venezolana, identificado como "Carmen Rosa", fue "interceptado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos de América, identificado como USS 'Jason Dunham' (DDG-109), mientras navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla Blanquilla, en la Zona Económica Especial venezolana".

"El buque destructor estadounidense en referencia se encontraba equipado con armamento de guerra, incluidos potentes misiles de crucero, siendo tripulado por efectivos militares altamente entrenados", señaló la vicepresidenta, quien insistió en que los pescadores venezolanos no trasportaban "armas de ninguna naturaleza".

"Luego de la ilegal intercepción, el navío de guerra estadounidense desplegó 18 efectivos militares con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, privando de libertad a los pescadores e impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de una faena autorizada de pesca de atún", añadió la vicepresidenta Rodríguez.