Venezuela anuncia zarpe de otro buque petrolero, a pesar de bloqueo por parte de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 10:19:01

Caracas, Venezuela, a 22 de diciembre 2025.- El gobierno de Venezuela informó que un buque petrolero de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo, zarpará en medio de las tensiones con Washington, que ha confiscado dos petroleros en el mar Caribe.

En ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram la salida el buque Canopus Voyager “con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos”, en “estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos” por la industria petrolera de su nación.

Cabe mencionar que dicha compañía opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!”, agregó la funcionaria venezolana.

Cabe recordar que el pasado 20 de diciembre, la la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, informó de la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con “bandera falsa” parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro”.