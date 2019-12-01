Uno de los policías heridos en tiroteo de Cracovia, Polonia sale del coma; su compañero permanece estable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 22:32:07

Cracovia, Polonia, 9 de noviembre de 2026.- Jakub Kulik y Artur Morański, los dos policías que resultaron heridos al enfrentarse al hombre que abrió fuego en el centro de Cracovia, continúan recuperándose después del tiroteo ocurrido el pasado 7 de noviembre.

Kulik, de 24 años, salió del coma inducido, aunque su estado de salud sigue siendo grave. El oficial recibió varios disparos y tuvo que ser intervenido a una operación que duró alrededor de 11 horas.

Por su parte, Artur Morański, de 27 años, también despertó del coma y se encuentra estable. De acuerdo con reportes de autoridades locales, su recuperación ha mostrado avances.

Ambos agentes fueron los primeros en intervenir directamente contra el atacante y lograron detenerlo, aunque durante el enfrentamiento recibieron varios disparos.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, reconoció la actuación de los dos policías y les otorgó la Cruz de Oficial de la Orden de Polonia Restituta por su valentía durante el operativo.

El ataque dejó seis personas fallecidas y 16 heridas. El presunto agresor, identificado como Michał Oksiński, murió en un hospital durante la madrugada de este lunes.