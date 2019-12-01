"Una operación militar en México sería desastrosa", aseveran congresistas de EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de enero 2026.- Un grupo de 75 congresistas de Estados Unidos, de ambos partidos, envió una carta al jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, en la que remarcaron que “una operación militar en México sería desastrosa” para el país.

“El presidente Trump ha afirmado, falsamente, que podía ordenar legalmente una acción militar contra México sin autorización del Congreso”, señala la misiva en referencia a una entrevista en Fox News en la cual el mandatario estadounidense aseguró que los cárteles de la droga controlan a la República Mexicana.

En ese sentido, los legisladores inconformes señalaron que México “es el socio comercial número uno de EEUU”; además de que en términos de seguridad es crucial mantener una coordinación binacional.

Indicaron que bajo el gobierno actual aumentó “drásticamente” la cooperación y “Una acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación que la Presidenta de México ha iniciado”.

Igualmente los 75 congresistas señalaron que un operativo militar en el vecino del sur como el que aplicaron en Venezuela, sin consentimiento del Congreso, afectaría los intereses comerciales estadounidenses, ya que la inversión extranjera directa en México superó 14 mil 500 millones de dólares en 2025.

“El impacto de una acción militar sobre los intereses comerciales estadounidenses sería de largo alcance. La inversión extranjera directa en México superó los 14 mil 500 millones de dólares en 2025. Más de un millón de puestos de trabajo estadounidenses están vinculados al comercio transfronterizo, y más de 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México.”, recalcan en la carta.