Ultiman a general ruso en Moscú; colocaron un explosivo en su automóvil y culpan a Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 11:45:42

Moscú, Rusia, a 22 de diciembre 2025.- El teniente general Fanil Sarvarov, perdió la vida en la ciudad de Moscú, luego de que un artefacto explosivo colocado en su automóvil detonara.

En ese sentido, los investigadores del asesinato indicaron que el ataque pudo ser obra de Ucrania, por lo que sería la tercer muerte de este tipo en lo que va del 2025.

“Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación respecto al asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos”, la portavoz oficial del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.

Quien fuera jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de sus heridas, indicó la funcionaria rusa.

Cabe mencionar que desde el inicio de la invasión de Moscú a Kiev, las autoridades rusas han culpado a Ucrania de varios asesinatos de oficiales militares y personas destacadas en Rusia.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente, Vladímir Putin, fue informado de inmediato sobre el asesinato de Sarvarov.