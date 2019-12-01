UE impone sanción multi millonaria a Google por abusos en mercado de publicidad en línea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 11:52:39
Bruselas, Bélgica, a 6 de agosto 2025.- La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 2 mil 950 millones de euros (alrededor de 3 mil 465 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, por abuso de posición dominante en la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales.

“La decisión muestra que Google abusó de su posición dominante en ‘adtech’ perjudicando a editores, anunciantes y consumidores. Este comportamiento es ilegal bajo las normas de competencia de la UE y Google debe ahora presentar correcciones serias para atajar sus conflictos de interés”, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, quien lidera la cartera de Competencia.

A través de un comunicado, el grupo europeo indicó que la sanción es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la multa de más de cuatro mil millones, aplicada a la misma compañía estadounidense por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android.

Además de multar a la compañía, Bruselas exigió a Google que ponga fin al comportamiento que favorece sus propios servicios de tecnología publicitarias y a adoptar “medidas para erradicar sus conflictos de interés inherentes a lo largo de la cadena de suministro de tecnología publicitaria o ‘adtech'”.

Además, la vicepresidenta de la CE, advirtió a la empresa que la institución europea “no dudará en imponer” correcciones “serias” a Google si la firma, que tiene un plazo de 60 días para comunicar las medidas, se niega a subsanar su comportamiento.

 

