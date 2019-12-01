Trump se burla de líder demócrata y usa IA para caracterizarlo como mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 11:17:19
Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video creado con inteligencia artificial, en el que a manera de burla, caracterizó con un bigote y un sombrero mexicano a Hakeem Jeffries, líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes.

El mandatario estadounidense compartió el video en su plataforma Truth Social.

En el clip, aparece el representante Jeffries caracterizado como un estereotipo de mexicano, junto al senador Chuck Schumer, en una rueda de prensa tras una reunión con el líder republicano en la Casa Blanca.

Además, en la grabación se alteran algunas palabras del legislador Schumer  por lo que afirma que los demócratas son “trozos de mierda woke (progresista)”.

El clip incluye música folclórica mexicana de fondo, Schumer sostiene en el video que “nadie quiere votar” por su partido y que, por ello, los demócratas buscan otorgar “atención médica gratuita a todos los inmigrantes ilegales” para ganar nuevos votantes.

