Trump ofrece un millón de dólares por información sobre presuntos casos de fraude electoral en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos, a 26 de octubre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una recompensa de un millón de dólares para quienes proporcionen información sobre presuntos casos de fraude electoral, una medida que abarca tanto elecciones anteriores como los comicios legislativos de medio mandato previstos para el próximo 3 de noviembre.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano señaló que el pago se entregará una vez que las personas responsables de cometer las irregularidades sean detenidas y condenadas.

El anuncio ocurre a pocos días de las elecciones en las que se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una contienda en la que los republicanos enfrentan la posibilidad de perder el control de la Cámara Baja ante el avance de los demócratas, según las encuestas.

La propuesta también retoma las acusaciones de Trump sobre supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden. Sin embargo, no se han presentado pruebas de que un fraude generalizado haya alterado el resultado de esos comicios.

En días recientes, el presidente volvió a sostener que ganó aquella elección y cuestionó su resultado, por lo que el ofrecimiento económico coloca nuevamente el tema de la integridad electoral en el centro del debate político estadounidense, en vísperas de una jornada clave para el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Hasta el momento, el mandatario no ha detallado cómo se administrará la recompensa ni qué dependencia estará a cargo de establecer los mecanismos para recibir y verificar las denuncias.