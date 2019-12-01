Trump manda a callar a un periodista australiano por preguntarle sobre sus negocios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 08:10:05

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump mandó a callar a un periodista australiano, luego de que lo cuestionara sobre sus negocios durante una breve rueda de prensa en la Casa Blanca.

El trabajador de la comunicación, John Lyons le preguntó al mandatario estadounidense si cree que “un presidente puede estar involucrado en tantos negocios mientras está en el cargo”, a lo que el jefe de Estado respondió con un seco “cállate”.

Asimismo, el líder republicano aseguró que él no administra sus negocios, sino que son sus hijos quienes están a cargo.

Por otra parte, le dijo al reportero que su actitud dañaba a su país.

“Estás dañando a Australia ahora mismo (…) tu país se quiere llevar bien conmigo, tu líder vendrá a verme muy pronto y le diré que haces preguntas en un muy mal tono”, declaró el presidente Trump.

Lyons, un editor de 65 años que trabaja para la Australian Broadcasting Corporation (ABC), intentó continuar con sus preguntas, pero el mandatario le repitió la misma palabra “cállate”, mientras le hacia una señal de silencio.