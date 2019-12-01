Trump llama “cobardes” a países de la OTAN por crisis en el Estrecho de Ormuz

Trump llama “cobardes” a países de la OTAN por crisis en el Estrecho de Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 08:44:18
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Washington, Estados Unidos, 20 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas contra los países miembros de la OTAN, a quienes calificó de “cobardes” por no colaborar en acciones para abrir el Estrecho de Ormuz en medio del conflicto con Irán.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que las naciones aliadas se han negado a participar en una maniobra militar que, según él, permitiría estabilizar los precios del petróleo con bajo riesgo.

Trump también reprochó que estos países no se sumaran previamente a la lucha para frenar a Irán, y sostuvo que, pese a los resultados militares, ahora critican el encarecimiento de los energéticos.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensiones internacionales, luego de que aliados como Australia, Japón y Corea del Sur rechazaran integrarse a una coalición militar liderada por Estados Unidos para garantizar la navegación en esta estratégica ruta energética.

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