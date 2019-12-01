Trump le agrega su nombre al estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 07:47:25

Miami, Florida, Estados Unidos, a 28 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le cambió el nombre al estrecho de Ormuz y lo llamó el “estrecho de Trump”.

Lo anterior, durante su participación en el evento FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami, Florida, en donde aseguró que su gobierno mantiene negociaciones con Irán.

“Estamos negociando ahora (con Irán) y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible”, declaró el mandatario estadounidense.

El líder republicano insistió en que la apertura de la vía marítima por la que circula el 20 por ciento del crudo a nivel global, es una de sus principales exigencias tras casi un mes de guerra con Irán.

Cabe mencionar que el jefe de Estado comparó el cambio de nombre del estrecho con el que él ordenó a comienzos de su segundo mandato para llamarle ‘golfo de América’ al golfo de México.