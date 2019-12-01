Trump habría admitido en privado que políticas de deportación "fueron demasiado lejos"

Trump habría admitido en privado que políticas de deportación "fueron demasiado lejos"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 09:20:39
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Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría reconocido en conversaciones privadas que, algunas de sus políticas de deportación masiva “fueron demasiado lejos“, reveló The Wall Street Journal (WSJ).

Según el medio estadounidense, que cita a diversos funcionarios que solicitaron el anonimato, el mandatario pidió a sus asesores reducir el énfasis en el concepto de “deportación masiva” y priorizar la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales, en respuesta a preocupaciones sobre el impacto político de operativos amplios y altamente visibles en varias ciudades “santuario” del país.

Las declaraciones del líder republicano a su círculo cercano se dieron, de acuerdo con el rotativo, en medio del cambio del titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras el despido de Kristi Noem.

En ese sentido, Trump propuso como reemplazo al senador de extracción republicana y representante de Oklahoma, Markwayne Mullin, quien ha prometido un enfoque más coordinado con autoridades locales y se ha distanciado de algunas de las prácticas más controvertidas de su predecesora.

Cabe recordar que, desde el pasado 14 de febrero, el DHS quedó con su financiamiento suspendido, debido a que los demócratas en el Senado han presionado para buscar reformar los controles sobre los agentes y provocando una crisis en diferentes dependencias de la institución.

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