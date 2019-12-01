Trump exhorta a sus generales a "vigilar al enemigo interno"

Trump exhorta a sus generales a "vigilar al enemigo interno"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 13:19:24
Quantico, Virginia, Estados Unidos, a 30 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump exhortó a los principales altos mandos del Ejército estadounidense a “vigilar al enemigo interno”.

“El despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades del país es "una de las tareas importantes para algunas de las personas en esta sala. Eso también es una guerra: es una guerra desde el interior", declaró el mandatario.

Lo anterior lo expresó en una reunión en la Base Militar de Quantico, Virginia, durante una reunión con sus generales y altos mandos militares, ante quienes prometió que "resucitará el espíritu guerrero" de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Por su parte, el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien convocó a la reunión, aseveró que todas las Fuerzas Armadas deberán volver a centrarse en los "valores de antaño".

Durante su participación, el funcionario declaró que el Pentágono da por terminada esa etapa de "basura ideológica".

