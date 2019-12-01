Trump da por "perdidos" a Rusia e India tras acercamiento con China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 12:47:07

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio por “perdidos” a Rusia e India, luego de que consideró que eligieron acercarse a a la “oscura” China.

“¡Parece que hemos perdido a la India y Rusia ante la China más profunda y oscura. Que tengan un largo y próspero futuro juntos!”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Dicho mensaje está acompañado de una foto del presidente de Rusia, Vladímir Putin; el de China, Xi Jinping y el primer ministro de India, Narendra Modi, en el marco de las visitas de los líderes subcontinentales a Pekín, para asistir a un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En referencia al evento, el líder republicano acusó al jefe del Estado chino acusó a Xi de “conspirar contra Estados Unidos” junto a Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un.

Asimismo, Trump sugirió que estos líderes “esperaban” que él “estuviera observando” el desfile militar en el que China expuso nuevos misiles y drones avanzados.