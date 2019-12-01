Trump califica a CDMX como una de las peores del mundo en cuanto a homicidios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:44:42

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó a la Ciudad de México como uno de “los peores lugares del mundo” en materia de seguridad.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dan luego de que anunció que el gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington D. C., debido al aumento de los índices delictivos.

“La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares de los que se habla como los peores lugares del mundo”, refirió el líder republicano.

De acuerdo con datos proporcionados por su administración, de las urbes mencionadas, la capital estadounidense encabeza la lista con una tasa de homicidios de 27.54 por ciento, seguido de Bogotá con 15.1 por ciento; la CDMX con 10.6 por ciento; Islamabad con 9.2 por ciento; lima con 7.6 por ciento y Ottawa con 2.17 por ciento.