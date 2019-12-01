Trump autoriza reanudación de vuelos directos de EU a Líbano tras décadas de suspensión

Trump autoriza reanudación de vuelos directos de EU a Líbano tras décadas de suspensión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 16:01:34
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Washington, Estados Unidos, a 21 de julio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció un cambio en su política de transporte aéreo con Líbano, al dar luz verde para que las aerolíneas estadounidenses vuelvan a operar vuelos directos hacia ese país, una medida que pone fin a una suspensión vigente desde hace varias décadas.

El presidente Donald Trump dio a conocer la decisión este martes mediante una publicación en su plataforma Truth Social, donde señaló que la instrucción fue emitida luego de reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun.

"Tras reunirme con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien ha hecho un trabajo extraordinario para transformar su país, por la presente instruyo a mi administración a permitir que todas las aerolíneas estadunidenses vuelen directamente a Líbano, para que los estadunidenses puedan visitar con facilidad esta hermosa tierra", escribió Trump.

Con esta decisión, la administración estadounidense busca restablecer la conexión aérea directa entre ambos países, facilitando los viajes de ciudadanos estadounidenses hacia territorio libanés después de años sin rutas comerciales directas.

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