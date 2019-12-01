Trump asegura que sería un "insulto" que no le den el Premio Nobel de la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 09:44:27

Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que será un “gran insulto”, para su país si él no gana el Premio Nobel de la Paz.

Lo anterior lo comentó en una reunión con líderes militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en donde habló de las ocho guerras que según él ayudó a concluir; cabe señalar que dentro de esa lista incluye el conflicto bélico entre Israel y Hamás.

Además, el mandatario estadounidense comentó que no quiere el premio, sino que su deseo es que EEUU lo obtenga, porque nadie ha resulto tantos conflictos bélicos como ellos.

No obstante, aseveró que probablemente el Nobel de la Paz se lo darán a alguien “que no ha hecho nada”.