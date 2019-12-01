Trump arremete contra Robert de Niro; asegura que está “enfermo y demente”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 13:21:41

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el primer actor Robert de Niro, a quien llamó “enfermo y demente”, luego de que pidiera en un podcast “deshacerse” del mandatario.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el líder republicano dijo que el artista es “mentalmente inestable” y cuestionó su inteligencia.

Las declaraciones del jefe de Estado se dan luego de que el protagonista de ‘Taxi Driver’ hablara abiertamente de su descontento con la administración Trump y pidiera a los estadounidenses hacer algo para quitarle poder en las próximas elecciones intermedias.

“Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos”, dijo De Niro en el podcast ‘The Best People’, de Nicolle Wallace, publicado el lunes 23 de febrero.

“No nos engañemos. No se irá (del poder). Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos… Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias”, añadió el actor.

Por lo anterior, el presidente de EEUU contestó a De Niro a través de redes sociales en un mensaje en el que también atacó a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes el martes por la noche confrontaron al presidente durante el discurso del Estado de la Unión.

“(Omar y Tlaib) Deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo que es realmente CRIMINAL!”, escribió Trump.