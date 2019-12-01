Trump anuncia aranceles de hasta 200% para medicamentos genéricos importados

Trump anuncia aranceles de hasta 200% para medicamentos genéricos importados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 19:54:31
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Washington, Estados Unidos, a 21 de julio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos endurecerá su política comercial sobre la importación de medicamentos genéricos con la aplicación de nuevos aranceles escalonados, una medida impulsada por el presidente Donald Trump con el objetivo de incentivar que la producción farmacéutica regrese al país.

A través de su red social Truth Social, el mandatario informó que los medicamentos genéricos importados mantendrán un arancel del 0% desde el 1 de agosto de 2026 y durante un periodo de dos años.

Concluido ese plazo, a partir de agosto de 2028, dichos productos estarán sujetos a un arancel del 100% durante un año. Posteriormente, la tarifa aumentará al 200%, según detalló el presidente estadounidense.

Trump aseguró que esta estrategia busca fortalecer la fabricación nacional de medicamentos y reducir la dependencia de las importaciones en el sector farmacéutico.

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