Trump amplía prohibición de viajes a siete países más y la Autoridad Palestina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 11:18:48
Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes, que ahora incluye a siete nuevas naciones, entre ellas Siria, además de personas con documentos de la Autoridad Nacional Palestina.  

El mandatario estadounidense justificó su medida al recordar que el pasado mes de noviembre, un ciudadano afgano perpetró un ataque armado en contra de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en el que uno de ellos perdió la vida.

En un evento en la Casa Blanca, el líder republicano refrendó la prohibición de entrada a EEUU a los ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria.

La disposición también veta el ingreso de personas que utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Nacional Palestina.

Además, el jefe de Estado impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Noventa Grados
