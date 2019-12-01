Trump amenaza con lanzar ofensiva mayor si falla alto al fuego con Irán

Trump amenaza con lanzar ofensiva mayor si falla alto al fuego con Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 08:38:26
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Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que si no se cumple el acuerdo de alto al fuego con Irán, sus Fuerzas Armadas lanzarán una ofensiva “más grande y más fuerte” en Medio Oriente.

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado”, aseveró el líder republicano.

Agregó que si el pacto no se respeta, “comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aunque consideró ese escenario “muy improbable”.

Asimismo, a través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que el Estrecho de Ormuz se mantendrá abierto permanentemente y la República Islámica no será capaz de desarrollar armas nucleares.

Por otra parte, comentó que el Ejército estadounidense se encuentra “preparándose y descansando” a la espera de “su próxima conquista”.

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