Trump afirma que EU destruyó 10 barcos minadores iraníes en el estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 07:35:58

Washington, Estados Unidos, 11 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas militares de su país destruyeron 10 embarcaciones iraníes utilizadas para colocar minas en el Estrecho de Ormuz, cuando se cumplen 11 días de la intervención estadounidense e israelí en Irán.

El mandatario informó sobre la operación a través de su cuenta en la red social Truth Social, donde aseguró que las embarcaciones fueron neutralizadas durante las últimas horas.

“Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!”, escribió.

Antes de confirmar el ataque, Trump había difundido otro mensaje en el que advirtió a Irán sobre las consecuencias de minar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

“Si Irán ha colocado alguna mina en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que se retiren, inmediatamente! Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias para Irán estarán en un nivel militar nunca antes visto”, señaló.

El presidente estadounidense añadió que retirar cualquier artefacto explosivo de la zona sería “un paso gigante en la dirección correcta” para reducir las tensiones.

Cabe destacar que el Estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para la economía global, ya que por esta vía transita una parte significativa del petróleo que se exporta desde Medio Oriente hacia mercados internacionales, por lo que cualquier conflicto en la zona puede tener impacto directo en el suministro energético y en los mercados internacionales.