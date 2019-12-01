Trump acude a la Corte Suprema para defender sus aranceles

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de septiembre 2025.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la decisión de un tribunal federal que declaró ilegales los aranceles que impuso a nivel global bajo una ley que fue diseñada para emergencias.

El recurso legal fue presentado por el Departamento de Justicia (DOJ) para apelar el fallo de un tribunal de Apelaciones del circuito federal que determinó que el mandatario estadounidense había excedido su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles por tiempo indefinido.

Además, se dio a conocer que la administración republicana pidió una “moción de agilización” para que resuelva pronto si tiene la facultad de imponer aranceles.

Cabe señalar que la determinación del tribunal federal a dos conjuntos de gravámenes impuestos por el jefe de Estado: El primero son los impuestos aplicados a cada país, que ahora oscilan entre el 34 % para China y un límite base del 10 % para el resto del mundo; y el segundo es un arancel del 25 % que Trump impuso a algunos productos procedentes de Canadá, China y México debido a, según el Gobierno, su incapacidad para frenar el flujo de drogas.

No obstante, el fallo que declaró ilegal los gravámenes no les quitó su vigencia, sino que se aplicarán hasta el 15 de octubre a la espera de una determinación sobre la apelación del presidente.