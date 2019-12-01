Tras los rumores de enfermedad y muerte, Donald Trump los desmiente; asegura que estuvo ausente ya que estaba en diversas conferencias exitosas, pero se encuentra bien

Washington, Estados Unidos, a 2 de septiembre de 2025.- Luego de que en redes sociales se creara el rumor de que, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía problemas de salud fuertes e incluso algunos indicaban que este había fallecido, el día de hoy el mandatario salió a desmentir lo dicho, asegurando que se mantuvo ausente este fin de semana, ya que se encontraba dando entrevistas, en reuniones y de visita en Virginia, lugar donde tiene su club de golf.

"Estuve muy activo durante el fin de semana, la información difundida en redes sociales sobre mi estado de salud es totalmente falsa", indicó Trump.

Tras ser cuestionado por los periodistas sobre el rumor de su muerte, Trump expresó que si llegó a sus oídos el rumor, pero insistió con que el estaba bastante ocupado el fin de semana, ya que tuvo diversas conferencias y reuniones exitosas, motivo por el cual no había podido salir a desmentir las falsedades que se comentaron en redes sociales.

El presidente Trump, se convirtió en la persona de mayor edad en haber asumido la presidencia de los Estados Unidos, ya que cuenta con 79 años de edad. Diversos periodistas aseguran que los rumores se deben a la enfermedad que Trump admitió tener hace poco tiempo, tratándose de “insuficiencia venosa”, la cual expertos afirman que es una enfermedad benigna y común, además de presentarse especialmente en personas mayores a los 70 años de edad.