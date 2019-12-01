Tras la primera audiencia, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk fue acusado de homicidio agravado; congresista republicano pide que este sea fusilado públicamente

Estados Unidos, a 16 de septiembre de 2025.- Este martes, tras el asesinato del activista estadunidense Charlie Kirk, el sospechoso Tyler Robinson, fue acusado de homicidio agravado, indicando que este cargo podría costarle la pena de muerte, ante esto, Randy Fine, congresista republicano, pidió que Tyler Robinson fuera fusilado públicamente por un pelotón.

El pasado 10 de septiembre, durante un evento en una universidad de Utah, el activista Charlie Kirk, de 31 años de edad, fue víctima de un ataque armado, el cual le quitó la vida. Horas después del ataque, se logró detener a Tyler Robinson, de 22 años de edad, principal sospechoso de la muerte del activista.

Autoridades indicaron que el detenido utilizó un rifle con mira telescópica para disparar en contra de Kirk, quien murió luego de haber recibido un balazo en el cuello, mismo que provino desde un tejado dentro de la universidad donde se encontraba ofreciendo una charla con los estudiantes.

El juez del caso, Tony Graf, tuvo la primera audiencia virtual del caso con Robinson, la cual duró 15 minutos. Tras terminar, el juez indicó que la siguiente audiencia se celebrara el próximo 29 de septiembre, también virtual.