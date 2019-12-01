Tras ataque naval, Trump confirma la muerte de 11 personas que transportaban sustancias ilícitas en el Caribe; asegura que esta embarcación se dirigía a los EEUU

Washington, Estados Unidos, a 2 de septiembre de 2025.- Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de la red social “Truth Social”, indicó que tras un ataque de las fuerzas estadounidenses contra una embarcación en el Caribe, murieron 11 “narcoterroristas”, ya que asegura, estos, eran traficantes del grupo Tren de Aragua, los cuales se encontraban transportando droga en aguas internacionales, con dirección a los Estados Unidos.

Horas previas a la confirmación de las 11 muertes, el mismo Donald Trump, había avisado desde la Oficina Oval, que el Ejército de los Estados Unidos, había disparado en contra de un barco que transportaba droga desde Venezuela.

“Lo verán y leerán sobre ello, ocurrió hace apenas unos momentos. Y nuestro gran General, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha sido increíble... Pero nos dio una breve sesión informativa, y ya verán. Y hay más de donde salió eso”, indicó Trump.

Horas después, el Ejército estadounidense confirmó los hechos, y Donald Trump los informó en una publicación a través de “Truth Social”, donde también destacó el combate que tienen en contra del narcotráfico, ya que afirma, este ha inundado de drogas a Estados Unidos desde hace mucho tiempo.

“El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque se saldó con la muerte de 11 terroristas", se lee en la publicación.