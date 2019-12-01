Tormentas de nieve colapsan media Europa; hay cientos de vuelos atrasados y tráfico kilométrico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 11:47:22

Londres, Inglaterra, a 7 de enero 2026.- Gran parte del continente europeo está colapsado por las tormentas de nieve de la temporada invernal, lo que provocó la cancelación o retraso de cientos de vuelos y atascos de tráfico terrestre kilométricos, de acuerdo con las autoridades locales.

En los aeropuertos de París, Bruselas o Ámsterdam han tenido que suspender cientos de vuelos, hay miles de kilómetros de atascos acumulados, cancelaciones de trenes y autocares.

Por otra parte, en Serbia y Bosnia y Herzegovina hay 15 mil personas sin electricidad.

En el norte y noroeste de Francia, hay atascos acumulados de más de mil 600 kilómetros y en los aeropuertos Roissy Charles de Gaulle y Orly se cancelaron 140 vuelos.

Además, en el área metropolitana se suspendió la circulación de autobuses urbanos.

En el aeropuerto internacional de Bruselas se han cancelado 40 vuelos y la nieve ha provocado también la detención del tráfico ferroviario entre Bélgica y Países Bajos y graves atascos en las carreteras.