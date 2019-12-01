Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 22:59:42

Tupanciretá, Brasil, 21 de noviembre de 2026.- La tormenta acompañada de granizo y fuertes vientos que azotó el sur de Brasil durante la madrugada del viernes dejó cinco personas fallecidas y 265 heridas, además de provocar daños en miles de viviendas y edificios públicos.

De acuerdo con la Defensa Civil, los vientos alcanzaron velocidades de hasta 114 kilómetros por hora y afectaron a 7 mil 796 de las aproximadamente 8 mil 600 viviendas de la ciudad. También se reportaron daños en el hospital municipal, 20 escuelas y tres establecimientos comerciales.

El fenómeno meteorológico provocó la caída de alrededor de mil árboles y 5 mil postes de electricidad, además de dejar 30 caminos bloqueados. Debido a las afectaciones, 265 personas heridas y 10 pacientes hospitalizados fueron trasladados a municipios cercanos.

La falta de electricidad y agua obligó a decenas de habitantes a buscar refugio. Al menos 40 personas fueron trasladadas a albergues habilitados por las autoridades, mientras que otras 19 mil 780 se alojaron temporalmente con familiares, amigos y vecinos.

La tormenta comenzó alrededor de las 03:00 horas del viernes y duró aproximadamente 40 minutos. Las autoridades investigan si el fenómeno pudo haber sido un tornado.

La emergencia ocurrió después de varias semanas de lluvias intensas y tormentas en el sur de Brasil, condiciones relacionadas con la influencia del fenómeno climático El Niño.