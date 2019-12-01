Tiroteo en Jerusalén deja al menos 6 muertos; califican ataque como extremista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 08:00:04

Jerusalén, Israel, a 8 de septiembre 2025.- Al menos seis personas perdieron la vida en la ciudad de Jerusalén, Israel, debido a un tiroteo perpetrado por dos hombres, aparentemente de nacionalidad palestina, informaron las autoridades.

La policía describió la acción como "un ataque terrorista", uno de los más mortíferos en la ciudad en los últimos años.

En redes sociales circulan imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, en las que se puede apreciar cómo las personas empiezan a huir del lugar mientras se escuchan disparos.

"De repente oigo que empiezan los disparos... Me sentí como si estuviera corriendo durante una eternidad", dijo Ester Lugasi, que resultó herida en el tiroteo.

Por su parte, el servicio de ambulancias indicó que cinco personas fallecieron en el lugar, y fueron identificadas como un hombre de 50 años, una mujer de unos 50 años y tres hombres de unos 30 años, de igual forma, otra de las víctimas perdió la vida mientras recibía atención médica.

Además, otras 11 personas fueron heridas, incluidas seis en estado grave con heridas de bala.

Según Gideon Saar, ministro israelí de Asuntos Exteriores, los agresores eran palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel.