Supera el petrólero los 100 dólares por barril por primera vez, a un mes del inicio del conflicto en Medio Oriente

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2026.- El mercado energético internacional volvió a encender las alertas este viernes, luego de que el precio del petróleo registrara un fuerte repunte impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, llevando el costo del crudo a niveles no vistos en más de un año.

De acuerdo con datos publicados por Petróleos Mexicanos (Pemex), el barril de crudo nacional superó la barrera de los 100 dólares, al ubicarse en 100.01 dólares, lo que representa un incremento de 4.94 dólares respecto a la jornada previa. Este nivel no se alcanzaba desde julio de 2022, cuando los mercados reaccionaban a la incertidumbre derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El alza en los precios coincide con el primer mes del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, situación que ha generado preocupación entre inversionistas ante la falta de señales claras hacia un posible cese al fuego. En este contexto, el petróleo ha experimentado un aumento cercano a los cinco dólares en semanas recientes.

En los mercados internacionales, los referentes también reportaron incrementos significativos. El crudo Brent, utilizado como referencia en Europa, subió 4.56 dólares para situarse en 112.57 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 5.16 dólares, alcanzando los 99.64 dólares.

Ante este panorama, la Agencia Internacional de la Energía advirtió que la actual crisis energética podría superar el impacto de las crisis petroleras registradas en la década de 1970.