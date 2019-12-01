Suma Estados Unidos la onceava noche de ataques en contra de Irán

Tampa, Florida, a 21 de julio de 2026.- Este martes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó el inicio de una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes, con lo que las operaciones aéreas suman ya once noches consecutivas.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el Centcom informó que los bombardeos comenzaron alrededor de las 19:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos, y tienen como objetivo reducir la capacidad de Irán para representar una amenaza al tránsito marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el comercio mundial.

De acuerdo con reportes retomados por Al Jazeera de medios iraníes, durante la ofensiva se registraron explosiones en las inmediaciones de Mahshahr y Tabriz, además de actividad de los sistemas de defensa aérea en el noreste de Teherán.

La nueva ofensiva se produce en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Teherán, sin que hasta el momento las autoridades iraníes hayan dado a conocer un balance oficial sobre posibles daños o víctimas derivados de los ataques.