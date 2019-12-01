Suma Estados Unidos la onceava noche de ataques en contra de Irán

Suma Estados Unidos la onceava noche de ataques en contra de Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 19:19:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tampa, Florida, a 21 de julio de 2026.- Este martes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó el inicio de una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes, con lo que las operaciones aéreas suman ya once noches consecutivas.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el Centcom informó que los bombardeos comenzaron alrededor de las 19:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos, y tienen como objetivo reducir la capacidad de Irán para representar una amenaza al tránsito marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el comercio mundial.

De acuerdo con reportes retomados por Al Jazeera de medios iraníes, durante la ofensiva se registraron explosiones en las inmediaciones de Mahshahr y Tabriz, además de actividad de los sistemas de defensa aérea en el noreste de Teherán.

La nueva ofensiva se produce en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Teherán, sin que hasta el momento las autoridades iraníes hayan dado a conocer un balance oficial sobre posibles daños o víctimas derivados de los ataques.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fatal accidente en avenida Cimatario de la capital queretana, deja 2 personas sin vida
Ataque armado deja un hombre sin vida en estacionamiento de tienda en Irapuato
Realizan audiencia para definir situación jurídica de Ernesto Ruffo y siete coacusados por presunto huachicol fiscal
Abaten a presunto líder de una facción de grupo delictivo de Jalisco durante operativo en Manzanillo; hay una detenida
Más información de la categoria
Desarticulan en Puruándiro, Michoacán, a banda de secuestradores "Los Lolos"; rescataron con vida a un adolescente
Sheinbaum anuncia inversión de 181 mil mdp para infraestructura hospitalaria
Cae presunto operador de Jalisco en Ciudad Hidalgo, Michoacán; decomisan arsenal, estupefaciente y equipo táctico
Policía Morelia, 4 veces más productiva que la Guardia Civil
Comentarios