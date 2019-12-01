Sujeto que fue detenido como sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk es liberado; confirma el FBI

Sujeto que fue detenido como sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk es liberado; confirma el FBI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 19:38:27
Utah, Estados Unidos, a 10 de septiembre de 2025.- Luego del asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, el FBI había informado la detención de un sospechoso, el cual tras los interrogatorios pertinentes, fue liberado.

Tan solo horas después de haber anunciado su arresto, el sujeto fue liberado; “El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden”, indicó el director del FBI, Kash Padel.

“Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", aseguró.  

Charlie Kirk, habría sido un activista quien además de haber fundado Turning Point US (TPUSA), la cual es una organización dedicada a movilizar a la juventud conservadora en secundarias y universidades, también era un defensor en cuanto a la portación de armas se refiere, ya que argumentaba, era un derecho constitucional, motivo por el cual su muerte causo revuelo ya que en redes distntas personas comentaron que "murió por lo que el defendia".

 

 

 

