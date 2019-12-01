SRE exige esclarecer muerte de mexicano tras tiroteo en ICE de Dallas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 14:11:50

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió el esclarecimiento de la muerte del mexicano Miguel Ángel García Medina, quien falleció a causa de las heridas recibidas en un tiroteo ocurrido en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que el Consulado General de México en Dallas, a través de su Departamento de Protección, mantuvo comunicación constante y cercana con la esposa y familiares del connacional finado.

De igual forma, indicó que gestionó de manera extraordinaria un permiso humanitario para que su madre pudiera viajar a los Estados Unidos y acompañarlos.

Asimismo, la Cancillería informó que los canalizó con un abogado a fin de evaluar opciones legales y la posible representación jurídica.

Se mantendrá la comunicación con las autoridades estadounidenses competentes, para dar puntual seguimiento a la investigación de los hechos y exigir el esclarecimiento de lo ocurrido”, apuntó la SRE.

El mexicano Miguel Ángel García Hernández, de 32 años de edad, murió tras ser desconectado del soporte vital, luego de resultar gravemente herido en el ataque de un francotirador ocurrido el pasado 24 de septiembre, confirmó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).